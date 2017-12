Puigdemont acusa al Gobierno de querer encarcelar el soberanismo como "idea criminal"

No está dispuesto a todo por la independencia: "Hay una cosa que no permitiré: la violencia"

En una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, ha reaccionado así a las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que ha destacado que Rajoy ha conseguido que JuntsxCat y ERC no tengan líderes porque "están descabezados".

Tras insistir en apelar al voto a su candidatura como la mejor respuesta a la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, ha defendido que no está dispuesto a todo por la independencia: "Hay una cosa que no permitiré nunca: la violencia".

En la misma línea de lo que reitera en campaña, Puigdemont ha considerado que no está tan claro que si vuelve a Cataluña le tengan que detener, y ha emplazado a todos los partidos que se presentan a las elecciones, en especial al "tripartito del 155" de PP, Cs y PSC, a aceptar el resultado de las urnas.

Para Puigdemont, el 21 de diciembre no son unas elecciones autonómicas sino "la segunda vuelta del referéndum del 1-O que deberá ratificar o no el 155", y ha admitido que le cuesta imaginar que el pueblo catalán dé la victoria a los candidatos del PSC, de Cs o del PP, lo que considera que equivaldría a mantener una posición de resignación.

Aunque no ha hablado de ello con el candidato de ERC, Oriol Junqueras, que está en prisión, ha recordado que en Bruselas le acompañan consellers cesados republicanos, y que, junto con representantes de la CUP con los que sí ha mantenido contacto, todos estarían de acuerdo "con esta fotografía".

NO SE ARREPIENTE

Al preguntársele si se arrepiente de no haber convocado elecciones, ha dicho que no y que tenían derecho a esperar del Estado una reacción que no fuera recurrir a los "golpes de porra" porque, a su juicio, cuando una población se manifiesta de forma pacífica debe ser escuchada.