Puigdemont y Junqueras proponen a Rajoy un "referéndum acordado" como el escocés

Defienden el diálogo pero avisan de que convocarán el referéndum aunque no haya pacto

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el vicepresidente, Oriol Junqueras, han propuesto al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, un "referéndum acordado" sobre la independencia de Catalunya como el que pactaron Reino Unido y Escocia.

Lo han hecho en un artículo conjunto en 'El País' bajo el título 'Que gane el diálogo, que las urnas decidan' y recogido por Europa Press, en el que apuestan por seguir la 'vía escocesa' para solucionar el encaje de Catalunya en España: "--Entre Reino Unido y Escocia-- hubo acuerdo porque hubo voluntad política de convocar y permitir un referéndum. No se dejó en manos de tribunales lo que se pudo resolver políticamente".

Critican al Gobierno central por su "pulsión populista y simplona de resolver la diferencia mediante la prohibición, los muros y la discriminación", y señalan que, en cambio, el Govern siempre ha estado dispuesto a dialogar porque su prioridad es lograr un acuerdo.

"El escenario del referéndum acordado es el que desearíamos en Catalunya. Queremos recordar que lo hemos propuesto ya en diversas ocasiones. Hoy, pese a los malos augurios y el rechazo frontal del Gobierno español, volvemos a insistir en ello", exponen.

Puigdemont y Junqueras contraponen la judicialización del proceso soberanista con el escenario escocés y lamentan que el referéndum "en España no puede ni tan solo formar parte de una mesa de diálogo entre los Gobiernos español y catalán".

Ambos reprochan "la preocupante ausencia de voluntad de diálogo" por parte de Gobierno central, y avisan de que harán lo indecible para celebrar el referéndum este año, defendiendo la unilateralidad en caso de que finalmente no haya un pacto.

Pero su prioridad ahora es lograr un acuerdo porque, según señalan, "pactar la forma de resolver las diferencias políticas siempre une", y por ello seguirán intentándolo --aunque no detallan hasta cuando--.

"Nosotros ya estamos sentados en la mesa de diálogo. ¿Van a tardar mucho más los demás invitados?", preguntan, y avisan de que cuando sea demasiado tarde no será su responsabilidad, sino que será por el inmovilismo del Estado.

NO SÓLO ES CULPA DE RAJOY

Consideran que no se puede culpar de esta situación exclusivamente al Gobierno central y a Rajoy: "Observamos con pena y tristeza que esa misma posición, sin ningún tipo de matiz, la comparten PP, PSOE y Ciudadanos".

Y avisan de que no se les ocurre "pensar que el futuro de Catalunya no lo van a decidir sus ciudadanos y sí el Gobierno español", por lo que convocarán el referéndum aunque finalmente no haya acuerdo, ya que, según afirman, un 80% de los catalanes quiere que se celebre.

EL ESTADO HA ABANDONADO A TODOS LOS CATALANES

Consideran que el Estado ha abandonado a todos los catalanes, también a los que no quieren la independencia, e insisten en que es la hora de hacer política: "En Catalunya la hacemos [...] Sin embargo, otros han decidido delegar en los tribunales su responsabilidad política. Se esconden detrás del Constitucional, de la Audiencia Nacional y del Supremo".

Según explican, Europa ya se ha percatado de esta situación y ha mostrado su preocupación "por esa deriva que compromete seriamente un poder fundamental para la salud del Estado de derecho", y ponen como ejemplo el reciente informe de la Comisión de Venecia que alerta de carencias en la reforma del Tribunal Constitucional.