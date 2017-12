Puigdemont insta a Rajoy a reunirse con él en Bruselas sin ninguna condición previa

Pregunta a Rajoy "cómo piensa evitar" la posibilidad de que le invistan presidente

Está dispuesto a encontrarse con Rajoy para abordar una nueva etapa política "presidida por soluciones políticas, no por represión penal, en esta represión delirante en que han entrado".

Ha dicho que los más de dos millones de votos al independentismo "no son un holograma, son algo real", y ha recordado al Gobierno que ha sido el propio ejecutivo central el que ha puesto las condiciones de estos comicios.

Cree que "las cosas no pueden continuar igual" si el soberanismo ha sumado tantos votos, por lo que considera que Rajoy no puede negarse al diálogo.

El candidato de JuntsxCat también ha pedido diálogo a la CE, por la misma razón de los resultados electorales: "Nos merecemos como mínimo ser escuchados" aunque la CE no cambie su posición sobre Catalunya.

Puigdemont ha preguntado a Rajoy "cómo piensa evitar" que el Parlament no pueda investir a un presidente del bloque independentista, cuya candidatura más votada ha sido la suya --que ha quedado segunda en las elecciones tras Cs--.

"He de ser investido presidente y he de entrar en el Palau de la Generalitat" si hay un acuerdo postelectoral para que así sea, y ha dicho que el bloque alternativo --en alusión a los constitucionalistas-- no puede competir con eso.