Puigdemont pide a la UE retirar su apoyo "acrítico" a Rajoy si el independentismo gana

"Si el 155 pierde estas elecciones ¿esa noche se comprometen a derogar el 155?"

También han aplaudido cómo Puigdemont ha reclamado el apoyo de los votantes: "Si hay una lista per encima de todo el resto que el señor Rajoy no querría que ganase, ésta es la nuestra".

"Si el 155 pierde estas elecciones, ¿esa noche se comprometen a derogar el 155? ¿Sí o no?", y ha reivindicado el derecho de los catalanes de validar o no validar en estos comicios la intervención de la autonomía catalana con ese artículo de la Constitución.

Para él, la ciudadanía merece esta candidatura frente al miedo que considera que se está infundiendo en Cataluña, y ha dicho que "a Cataluña la democracia no se le toca, no se recorta, no se encarcela, no se la envía al exilio y no se la pega con porras de la policía. No. En Cataluña, nunca más", frase que ha vuelto a levantar aplausos.