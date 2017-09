Puigdemont admite que arriesga "mucho" pero promete ir hasta el final

"Estamos dispuestos a todo para que haya un referéndum"

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha admitido este viernes que su defensa total del referéndum le pone en una situación no fácil, pero asegura que esto no le hará replantearse nada: "Algunos arriesgaremos mucho. Iremos hasta el final y os garantizamos que el Govern no fallará".