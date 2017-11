Puigdemont admite que hizo un "análisis equivocado" porque pensó que Rajoy dialogaría

Afirma que el 155 no es legal y luchará para volver "con normalidad" de Bélgica

El presidente de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont, ha admito este miércoles que su Govern hizo un "análisis equivocado" de la situación en Cataluña ya que pensó que en el algún momento el Gobierno central se abriría a negociar con el Govern y su hoja de ruta soberanista, y esto no ha pasado.

El presidente cesado también ha afirmado que la aplicación del artículo 155 no es legal, y ha asegurado que, tras someterse a la justicia belga, confía en que algún día podrá volver a su casa "con normalidad" ya que considera que no ha infringido ninguna ley.

Puigdemont siente "decepción" por que los independentistas no hayan podido cerrado una lista unitaria de cara a las elecciones del 21 de diciembre, pero ha evitado reprocharles nada, y ha asegurado que liderará Junts per Cataluña en una candidatura con numerosos independientes.

Ha defendido que el "Govern que está en la cárcel --y el que está en Bruselas-- es el Govern legítimo de Cataluña y tiene que continuar siéndolo", aunque ha precisado que no tiene que volver forzosamente a ser presidente de la Generalitat si su lista no es la más votada entre las candidaturas soberanistas.

Si gana un partido independentista las elecciones que no es el suyo, como por ejemplo ERC --algunas encuestas lo apuntan--, ha asegurado que los republicanos tendrían el derecho de proponer el candidato a la Generalitat que consideren oportuno: "Por descontado. Solo faltaría".

Ha exigido que el Gobierno central se comprometa a que las elecciones del 21 de diciembre se celebren con total normalidad, y ha advertido de que sería una "anomalía democrática" que, si ganan ciertas opciones, los vencedores no pudiesen tomar posesión del cargo porque están o en Bruselas o en la cárcel.

Puigdemont ha explicado que, cuando contempló renunciar a la declaración de independencia y convocar elecciones, pidió al Estado que aceptara ciertas condiciones que este no quiso como pedir la retirar del dispositivo especial de Policía y Guardia Civil, no aplicar el 155 y que no hubiera gente relacionada con el proceso soberanista en la cárcel.