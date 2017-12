Puigdemont contempla seguir siendo presidente si hay una mayoría que le revalida

"Impedir la investidura del Govern actual, en su conjunto, sería entender que el 155 sigue en vigor"

"El Parlament que me eligió no me ha cesado. Esto no ha cambiado. Si la mayoría política no cambia, esto no tiene porque cambiar. Solo hay un plan", ha recalcado en rueda de prensa, en la que ha comparecido a través de videoconferencia desde Bruselas.