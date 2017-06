Puigdemont avala la continuidad del Pacte pero mantiene su apuesta por la vía unilateral

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha asegurado este martes que apuesta por la continuidad del Pacte Nacional pel Referéndum que demanda una consulta pactada con el Estado, pero ha precisado que esto no significa que renuncie a la vía unilateral.

Puigdemont ha explicado que apuesta porque el Pacte no se disuelva, ya que no cerrará la puerta a negociar con el Estado hasta el último momento, pero ha mantenido que esto no frena la vía unilateral y anunciará la fecha y la pregunta de la consulta en "los próximos días".