Puigdemont defiende poder gobernar desde Bruselas: "No podría desde la prisión"

Asegura que "no hay plan B" y desea que Junqueras repita como vicepresidente

El cabeza de lista de JuntsxCat, Carles Puigdemont, no renuncia a ser investido presidente de la Generalitat y defiende así que puede gobernar desde Bruselas: "Seguro que no podría hacerlo desde la prisión".

"En la prisión no me podría entrevistar ni dirigirme a la gente, escribir y recibir a gente; muchas de las cosas que hago", ha explicado en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press

Para él, "la única manera de seguir haciéndolo es con libertad y seguridad, que es lo que garantiza que políticas públicas se puedan desarrollar".

SI EL REY NO FIRMARA

Sin desvelar las fórmulas que negocian con ERC para ser investido, ha reivindicado que los catalanes votaron en las elecciones por restituir el Govern, y al preguntársele qué pasaría si el Rey no firmar su posible nombramiento, en ese caso "el problema lo tiene el Rey".

"Si el Parlament me ratifica como presidente, el jefe del Estado no tiene ningún derecho a subvertir el mandato legal y constitucional", ha dicho Puigdemont, que se ha apoyado en las nuevas tecnologías para argumentar que podrá gobernar desde Bélgica y reunirse con el Consell Executiu, pese a admitir que no son las condiciones de normalidad que querría.

Al preguntársele si descarta cruzar la frontera, ha asegurado que no puede descartar nada, pero que, en caso de ser investido estando en Bruselas, la fórmula que se utilizará estará dentro del reglamento del Parlament.

Tras cuestionar el informe de los letrados del Parlament, que se oponen a una investidura telemática, ha confiado en que se respeten los "derechos" de todos los diputados, también los suyos, y también ha señalado que es la Mesa la que debe tomar las decisiones.

"No hay plan B. Sólo hay plan A. La gente ha votado por la restitución", ha recalcado Puigdemont, que espera reunirse lo antes posible con el nuevo presidente del Parlament, Roger Torrent.

Aunque no ha podido hablar directamente con el líder de ERC, Oriol Junqueras, al estar encarcelado, confía en que pueda repetir como vicepresidente de la Generalitat salvo que no quiera, y pide no acostumbrarse a que esté en prisión ni aceptar que la "coalición del 155" --PP, Cs y PSC-- gobierne en Catalunya.

REUNIÓN CON RAJOY

"Si España quiere ser un Estado de Derecho debe comportarse como un Estado de Derecho, y esto significa respetar la decisión de los ciudadanos", ha replicado a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, por afirmar que tomarán todas las medidas para impedir que sea investido.

Según Puigdemont, si el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no se reúne con él es porque no quiere, y ha explicado que en su mandato quiere trabajar para la "restauración democrática de lo que la coalición del 155 ha infringido".

"Si el Estado no levanta el 155 y no hay dinero, incumple la ley", ha sostenido Puigdemont, que ha llamado a no rendirse pese a las dificultades que habrá.

Al preguntársele si renunciará a la vía unilateral, ha opinado que la única unilateralidad es la del 155 y que él no renuncia "a lo que ha votado la gente", y sobre la legislatura acabará con una Constitución catalana, ha pedido no marcarse objetivos ni calendarios cerrados.