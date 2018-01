El abogado de Puigdemont asegura que "no descarta someterse a la investidura presencialmente"

Cree que una euroorden en Dinamarca fracasaría pero condicionaría la investidura

El abogado del candidato de JxCat a presidir la Generalitat, Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, ha asegurado este viernes que "no ha descartado en ningún momento presentarse, consciente de los riesgos que asume, someterse a la investidura presencialmente".

En una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, ha recordado que del día 29 al 31 de enero puede ser el debate de investidura en el Parlament, para el que no hay ninguna puerta cerrada y todos los escenarios están abiertos.

Ha reiterado: "No se descarta nada. Lo estamos estudiando todo", y ha subrayado que Puigdemont es uno de los 135 diputados del Parlament, que gozan de inmunidad, y no podría ser detenido --salvo delito flagrante--, pero la detención de Carme Forcadell hace que no se pueda descartar ningún escenario.