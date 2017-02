Puigdemont se desmarca de Vidal: "El Govern no ha obtenido ningún dato de forma ilegal"

Iceta le pide un viraje o elecciones y Albiol le reta a denunciar a Vidal

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se ha desmarcado este miércoles de las palabras del dimitido senador de ERC Santi Vidal en las que afirmaba que el Govern recopilaba ilegalmente los datos fiscales de los catalanes, entre otras afirmaciones que causaron polémica.

"Este Govern no ha obtenido ni obtendrá, mientras yo sea presidente, ningún dato de manera ilegal o ilícita. Más claro no se puede decir", ha proclamado ante el pleno del Parlament durante la sesión de control al Govern.

Puigdemont ha recibido varios reproches por esta polémica, como el del líder parlamentario del PP, Xavier García Albiol, que le ha retado a denunciar a Vidal por "calumnias y difamaciones" si realmente considera que mintió.

Es la primera vez que Puigdemont ha hablado en la cámara sobre esto, ya que hasta ahora lo había hecho sólo a través de Twitter, y sus palabras han mantenido lo que ha dicho el Govern desde el primer día.

Pese a desmarcarse de las palabras de Vidal, Puigdemont sí ha loado que el juez dejara su escaño en el Senado tras la polémica: "Ha asumido su responsabilidad en tiempo récord. Ojalá todos los cargos públicos que se exceden tuvieran la coherencia del gesto de Vidal de dimitir con 24 horas de diferencia".

Albiol le ha recordado que la Generalitat "puso en nómina" a Vidal cuando fue sancionado por el poder judicial por participar en el borrador de una constitución catalana, y ha pedido a Puigdemont que olvide su proyecto soberanista y se centre en las listas que realmente preocupan a los catalanes, que son las listas de espera de los hospitales.

También el líder del PSC, Miquel Iceta, ha criticado las declaraciones de Vidal, y ha exigido al presidente de la Generalitat aclarar "si está haciendo o piensa hacer cosas fuera de la legalidad para hacer avanzar el proceso soberanista".

El líder socialista ha avisado a Puigdemont de que un referéndum pactado no es viable y le ha reclamado que no sitúe Catalunya fuera de la ley impulsando una votación unilateral: "Hay una legalidad y no varias, y el TC es quien dice lo que es legal y lo que no".

Puigdemont ha asegurado que la hoja de ruta soberanista se mantiene intacta pese a las declaraciones de Vidal y al juicio del 9N, mientras que Iceta ha pedido un viraje: "Si no se ve con fuerza para cumplir con la legalidad, acabe con esta legislatura estéril y convoque elecciones para que el Parlament pueda elegir a otro presidente".

El presidente catalán ha defendido "la desobediencia al servicio de una buena causa", poniendo de ejemplo la movilización de la sociedad civil en los últimos años para frenar los desahucios dictados por la justicia.

LA REUNIÓN PUIGDEMONT-RAJOY

El presidente catalán ha asegurado que mantiene su apuesta de diálogo con el Gobierno central aunque éste no haya retirado su oposición frontal al referéndum, y ha invitado al PSC a sumarse al Pacte Nacional pel Referèndum, que aglutina a partidos y entidades sociales partidarias de esta votación.

También ha lamentado no haberse podido aún reunirse con el presidente español, Mariano Rajoy, como se había previsto, y ha revelado que en el último contacto para abordar este encuentro le dijeron que había que dejarlo "hasta después del congreso del PP", que se celebra el próximo fin de semana.