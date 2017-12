Puigdemont pide que la Fiscalía deje de acusarles si gana el soberanismo

"Que hagan con la causa lo mismo que han hecho con la euroorden: no han tenido la valentía y el coraje de mantener unas acusaciones que no se aguantan en un tribunal en el que no hay fiscales que afinan ni jueces amigos", ha valorado este martes en una entrevista de Catalunya Ràdio , en la que ha criticado que el Ejecutivo depueda influir en la justicia.