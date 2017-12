Puigdemont solo volvería para ser investido si tiene mayoría de votos aunque no gane

El cabeza de lista de JuntsxCat a las elecciones, Carles Puigdemont, volvería a Cataluña para ser investido de nuevo presidente de la Generalitat si tuviera la mayoría asegurada de 68 diputados en el Parlamento autonómico, aunque no ganara las elecciones.

Lo han explicado fuentes de la candidatura a Europa Press una vez Puigdemont no contempla regresar a Cataluña antes de que se celebren los comicios o el mismo día, a pesar de que no podrá votar desde Bélgica al no haber cumplido los trámites para solicitar el voto en el extranjero.