El juez del caso Pujol interroga mañana a Eugenio Pino para que aclare cómo consiguió la Policía las pruebas

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata interroga este jueves a partir de las 13.00 horas a Eugenio Pino, el que fuera máximo responsable de la Policía con el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz hasta su jubilación como director adjunto operativo (DAO) en junio de 2016. El viernes será el turno de Marcelino Martín Blas, el comisario ex responsable de la Unidad de Asuntos Internos.

Ambos policías declararán en calidad de testigos para aclarar las supuestas irregularidades en la obtención de parte de las pruebas relativas a la investigación del patrimonio de la familia del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol.

Peritos informáticos de la Policía procedieron este martes al clonado

del dispositivo de memoria hallado recientemente por el inspector jefe de la Sección Primera de Blanqueo de la Brigada Central de Blanqueo y Anticorrupción de la Policía Nacional, adscrita a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef).

Se trata del dispositivo de 8G de memoria de la marca Toshiba que se encontró este agente "ordenando los diferentes cajones y armarios de su despacho". Los expertos de la Unidad de Investigación Tecnológica (UIT) han comprobado que la información de este pendrive, que contiene unos 900 registros (casi un centenar de ellos carpetas), guarda relación con un cd que ya fue aportado a la causa.

Este cd fue incluido en el procedimiento como anexo del informe policial que levantó las sospechas del juez y la Fiscalía Anticorrupción sobre una presunta mala praxis en la obtención de pruebas del caso. Fue esta la razón por la que el magistrado abrió una pieza separada, en el marco de la cual declararán los dos altos cargos de la Policía con Fernández Díaz y dos exdetectives de la agencia Método 3.

Durante el acto de apertura han estado también presentes peritos especializados en representación de uno de los imputados en la causa. El 'pendrive' original entregado por el agente y que se custodia en una caja fuerte de la Audiencia Nacional ha sido devuelto a ella al término del volcado.

Tras la apertura, el magistrado ha fijado la toma de declaración como testigos del director adjunto operativo (DAO) de la Policía hasta su jubilación en junio de 2016, Eugenio Pino, y del ex responsable de Asuntos Interior Marcelino Martín Blas. Los dos fueron altos cargos de la Policía durante la etapa del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz.

El 16 de febrero será el turno de Eugenio Pino y un día después comparecerá el comisario Marcelino Martín Blas al objeto de que, en una pieza separada de la investigación sobre el patrimonio de la familia Pujol, aclaren la procedencia de una serie de pruebas aportadas a esta causa.

El juez de la Mata y la fiscal Belén Suárez llevan semanas tratando de esclarecer la procedencia de una serie de supuestas pruebas sobre el caso Pujol aportadas por la Policía, debido a las contradicciones entre las versiones de los agentes implicados en la investigación, entre ellos el propio Eugenio Pino, máximo jefe operativo desde 2012 hasta junio de 2016.

DENUNCIA DEL DIRECTOR DE MÉTODO 3

Las dudas sobre el trabajo policial motivaron la apertura de una pieza separada en la que el juez de la Mata se ha servido también de la denuncia del director de la agencia de detectives Método 3, Francisco Marco. Según la versión de éste, los policías simularon haber accedido a su ordenador personal para obtener unas pruebas, a pesar de que él nunca ha tenido información sobre Pujol.

El juez de la Mata ha citado el 23 de febrero a dos exdetectives de Método 3, Julián Ángel Peribáñez Rius y Antonio Tamarit Febrero. Ambos declararán como testigos al ser identificados por el que fuera su jefe, Francisco Marco, como los empleados que, en connivencia con agentes de la Policía, aportaron pruebas falseadas sobre el caso Pujol.

Francisco Marco considera que Eugenio Pino y Marcelino Martín-Blas (el encargado, según Pino, de custodiar la información sobre Pujol) incurrieron junto a otros policías y los dos exempleados de Método 3 en un delito de falsedad, revelación de secretos y malversación.

INTERIOR QUIERE PONER ORDEN

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, anunció este martes que tomará medidas para que miembros de la Policía no vuelvan a mencionar informes que luego, cuando los solicita el ministro, no aparecen. También quiere poner remedio para evitar cualquier duda sobre la cadena de custodia cuando se aporten pruebas como el 'pendrive' del caso Pujol.

Zoido se mostró "sorprendido" por la entrevista en 'El Mundo' de Eugenio Pino, en la que pidió que se hicieran públicos sendos informes sobre el 11M, el 'chivatazo' del 'caso Faisán' y el asesinato de Marta del Castillo.

"Abogo por que el Estado de Derecho se imponga y estas cosas pasen a la historia", comentó el ministro, juez de carrera. Lo que quiere, dijo, es que "no se mencionen más informes que luego no aparecen o 'pendrives' sin el refrendo de quien lo custodie". "Lo que se tiene que hacer es no ocultar nada a un juez y decir dónde está y de dónde viene", añadió al ser preguntado sobre el dispositivo de memoria que ha sido volcado este martes en la Audiencia Nacional.