Los Pujol pidieron al banco andorrano Andbank que destruyera documentación de sus cuentas

Jordi Pujol Ferrusola solicitó directamente a su presidente que si alguna vez había alguna querella judicial no entregara todo lo que tenía

El presidente de Andbank, Manel Cerqueda Donadeu, declaró ante el juez de la Audiencia Nacional José De la Mata que los Pujol pidieron a la entidad que destruyera la documentación obrante sobre sus cuentas. Años después de sacar sus cuentas de este banco, el propio hijo mayor del expresident de la Generalitat, Jordi Pujol Ferrusola, fue a verle para solicitarle que se abstuvieran de enviar toda la información de que disponían sobre depósitos de la familia en el caso de que les fuera reclamada por alguna querella judicial.

Cerqueda explicó este episodio durante la declaración judicial que prestó en calidad de testigo el pasado 18 de julio ante el titular del Juzgado Central de Intrucción número 5, que obra en el sumario al que ha tenido acceso Europa Press, en presencia de los fiscales Anticorrupción Belén Suárez y Fernando Bermejo.

La revelación surgió cuando la fiscal Suárez le preguntó al banquero las razones por las que, según el testimonio de miembros del clan Pujol, el Andbank les había "invitado" a irse, extremo que negó Cerqueda.

"Pidieron a Andbank que destruyera documentación de sus cuentas y nosotros nos negamos tácitamente, les dijimos que ni pensarlo, y a partir de aquí al cabo de un tiempo dijeron que se iban y no hicimos elmínimo esfuerzo para impedirlo", explicó ante el juez.

Cerqueda ha subrayado que fue informado de este suceso por miembros de la "alta dirección" de la entidad que él preside, cuyo consejero delegado era entonces Jordi Comas. En esos momentos conocía que los Pujol tenían alguna cuenta en la entidad, pero no sabía de cuál de sus miembros era la titularidad ni la cuantía de los depósitos, ni conoció nunca las razones de tal petición.

VISITA DE JORDI HIJO

A preguntas de la fiscal también relató que había coincidido con el hijo mayor de los Pujol cinco o seis veces en diferentes eventos sociales y que en una fecha posterior a 2010, cuando ya no era cliente de Andbank, Jordi Pujol Jr. acudió al banco y se reunió con él para pedirle que el banco no aportara toda la documentación que tenía sobre la familia "si había algún día una demanda judicial o de información". "Le dije que no, que daríamos todo lo que teníamos y haríamos lo que teníamos que hacer", apuntó Cerqueda ante el juez.

Seguidamente, el banquero ha señalado que por su parte han aportado a la causa toda la documentación de la que disponían, que se remitía a antes de que Andbank se creara de la fusión de otras dos entidades. Recopilarlo fue arduo, según este testigo, que recordó al juez que existían documentos muy antiguos que ni siquiera estaban en ordenadores.