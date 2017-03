El juez del caso Pujol anula una prueba incautada a Luis Delso por aparecer abierto el sobre precintado que la contenía

Se trata de dos correos confidenciales precintados en el registro efectuado en su casa y que se abrieron antes de llegar al magistrado

El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Pujol, José de la Mata, ha anulado una prueba consistente en unos correos electrónicos confidenciales intervenidos en el registro practicado en casa del expresidente de la constructora Isolux Luis Delso, y que fueron indebidamente abiertos pese haber sido precintados para su apertura bajo control judicial.

En un auto que consta en el sumario del caso sobre el patrimonio del clan Pujol y al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 concluye que se produjo una "actuación irregular" porque los dos sobres incautados en el registro de octubre de 2015 no se abrieron ante presencia judicial.

La representación procesal del empresario solicitó que se abriera una pieza separada para investigar los hechos y que se apartara dicha documental de la causa, petición esta última que sí acepta el magistrado instructor, que precisa que hasta la fecha no se ha identificado a los responsables de romper los precintos de los sobres incautados.

No obstante recuerda que no es un hecho que presente relevancia penal porque no se ha descubierto un secreto ya que dicha documental no estaba en el interior de los sobres cuando se incautó sino que se estaba abierta y se precintó siguiendo como se hace con las pruebas para que luego se valorara en presencia judicial. "Es decir, no por su carácter secreto sino por la necesidad de someter su incorporación al control judicial", reza el auto.

AFINIDAD PERSONAL ENTRE PUJOL Y DELSO

Según el juez De la Mata, Jordi Pujol Ferrusola, el hijo primogénito del expresidente de la Generalitat, obtuvo entre 2006 y 2008 "un provecho neto" de casi 14 millones de euros que le abonó el grupo de construcción Isolux Corsán por participar en un negocio inmobiliario en México en el que su entrada no tenía ninguna "justificación racional comercial".

De la Mata puso de manifiesto en 2015 que tanto Delso, imputado en el caso, como Pujol Ferrusola, entre los que existía "una relación de afinidad personal", pudieron "concertarse" para introducir al hijo del exjefe del Gobierno catalán en el proyecto inmobiliario Azul de Cortés, que se desarrolló en la Baja California Sur mexicana, "con el objetivo de que después le compraran su parte con inmensas plusvalías".

La Audiencia Nacional asumió la investigación del caso completo sobre la fortuna oculta del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, su mujer Marta Ferrusola y sus siete hijos en 2015 después de que la juez de Barcelona del caso se inhibiera a favor de la Audiencia de la investigación que comenzó un año antes.