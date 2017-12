El juez de la Púnica citará a declarar a Granados en la pieza relativa a la financiación ilegal del PP madrileño

Rechaza de nuevo imputar en la causa a Cifuentes, Aguirre, González y otros cargos del PP como pedía el exdirigente regional

Así lo acuerda el magistrado instructor en una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press en la que, aunque no fija todavía fecha, accede a la petición formulada por el exconsejero regional al tratarse de dos piezas que se encontraban bajo secreto cuando prestó declaración el pasado año.

El magistrado García Castellón le responde que la citación en calidad de investigado "no es una cuestión baladí" y que en modo alguno se justifica, ni en su escrito ni en el momento actual de la investigación que dirige, adoptar las decisiones que formula la representación procesal de Francisco Granados. Le recuerda además que será el resultado de las diligencias que se siguen practicando en este momento de la instrucción las que determinen el devenir de sus actuaciones.

En lo que respecta a su petición de 'careo' con el presunto cerebro de la trama Púnica el empresario David Marjaliza, el magistrado instructor rechaza la petición porque "no aportaría ningún elemento significativo" a la investigación vigente sobre adjudicaciones públicas en localidades madrileñas a cambio del presunto cobró de dádivas.

¿Por qué a mi representado se le pretenden imputar responsabilidades por ser secretario de campaña, y para los otros, que han ostentado la misma carga, esto no vale?", se pregunta su letrado que denuncia que la batería de diligencias solicitadas no se hacen "caprichosamente" sino para esclarecer los hechos que investiga el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 y por tanto "no son impertinentes ni perjudiciales".