Rabell ve la consulta de BComú un "paripé promovido por gente que no se atreve a asumir sus decisiones"

El líder de SíQueEsPot, Lluís Rabell, ha calificado este domingo la consulta de BComú a sus bases sobre el pacto en Barcelona con el PSC de "paripé demagógico promovido por gente que no se atreve a asumir sus decisiones".

"Que me perdonen los adalides de la 'nueva política'. Una consulta sobre un pacto de gobierno en el que el gobierno 'no tiene opinión' pero no para de enviar mensajes contra los aliados es un paripé demagógico promovido por gente que no se atreve a asumir sus decisiones", ha asegurado Rabell.