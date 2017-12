Rajoy dice que el periodo transitorio tras el Brexit solo se aplicará en Gibraltar si lo acuerdan Madrid y Londres

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado este viernes que la aplicación a Gibraltar de un periodo de transición tras el Brexit es algo que deberá acordar al Ejecutivo de Theresa May previamente con España.

Rajoy no ha dado pistas de cuáles son sus planes sobre la aplicación o no a Gibraltar de los acuerdos futuros. No obstante, el secretario de Estado para la UE, Jorge Toledo, sí ha avanzado en el Parlamento que el Gobierno español está dispuesto a negociar.

"A menos que hablemos Reino Unido y España bilateralmente, el 30 de marzo de 2019 no se aplica (en Gibraltar) nada, ni periodo transitorio ni nada, pues bien, esto que podría causar mucha incertidumbre (...) que no se preocupen que vamos a negociar con Reino Unido en su momento", dijo el miércoles ante la Comisión Mixta Congreso-Senado para la UE. El objetivo del Gobierno es que si los habitantes del Campo de Gibraltar sufren algún cambio, que sea "a mejor".

Respecto al periodo de transición, Rajoy ha dejado claro que su duración es algo que "no está cerrado" aunque se habla de dos años. Es más, ha puntualizado que "no se acordará que haya un periodo transitorio hasta que no se resuelva definitivamente como queda la relación futura entre el Reino Unido y la Unión Europea". Durante ese periodo transitorio, Reino Unido "estará sometido a la normativa europea pero no podrá tomar, participar en las decisiones" de la Unión.