Rajoy: La Comisión creada en el Congreso puede concluir que hay que reformar la Constitución "o no"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, considera que la Comisión que se ha creado en el Congreso puede llegar a la conclusión "de que es necesario o no hacer una reforma" y, en ese caso, "cuál es la reforma".

"No estoy en condiciones de decir, mientras no sepa exactamente qué hay que reformar, si se va a hacer o no en esta legislatura", ha zanjado.