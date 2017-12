Rajoy avisa a Cs que sin el PP es "imposible" un Gobierno constitucionalista: "El voto a Albiol es muy útil"

Asegura que el PP será el "partido más constructivo" para que haya en Cataluña un gobierno "a favor de la Constitución"

Rajoy ha afirmado que "lo bueno" que tiene el PP es que no es "sospechoso" de tomar "decisiones de difícil explicación" y ha dicho que "probablemente" es el único partido. "Desde liego, nos presentamos a estas elecciones con el objetivo de que pueda haber un Gobierno en Cataluña que esté a favor de la Constitución, de la democracia, la libertad, la separación de poderes y el Estado de Derecho", ha resaltado, para añadir después: "para eso estamos trabajando y seremos el partido más constructivo de todos para que eso sea así".

Al ser preguntado si prefiere al frente de la Generalitat a Inés Arrimadas (Cs) o a Miquel Iceta (PSE), el presidente del Gobierno no ha querido entrar y se ha limitado a decir que él prefiere al candidato del PP, Xavier García Albiol. Pero ante la posibilidad de que no den los números, ha apuntado que eso lo contestará "cuando se demuestre que no sea posible". "Sí le diré que es imposible construir sin los votos del PP ninguna alternativa constitucionalista", ha apostillado.