Rajoy recalca a ERC que su Gobierno no "amenaza a nadie" porque "todos" están sometidos a la ley

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha recalcado este miércoles al portavoz de ERC, Joan Tardá, que su Ejecutivo no "amenaza a nadie" sino que defiende el cumplimiento de la ley porque "sin ley no hay democracia". En este punto, le ha preguntado si cree que en Europa no hay que cumplir la ley.

Así se ha pronunciado en el Pleno del Congreso durante el debate relativo al Consejo Europeo de la pasada semana después de que Tardá le haya reprochado que mientras estaba en Bruselas los jueces españoles perpetraban un "ataque" a los derechos de los catalanes al condenar a dos años de inhabilitación al ex presidente de la Generalitat Artur Mas por el 9N. En su intervención, Rajoy ha señalado que en Europa no hacen caso a los planteamientos que defienden los partidos independentistas porque "la gente quiere democracia y que los gobernantes respeten la ley". "Y debería saberlo señor Tardá", le ha espetado. "SIN LEY NO HAY DEMOCRACIA" Rajoy le ha contestado que todos están sometidos a la ley y ha subrayado que democracia y ley están "indisolublemente unidas". "¿O es que en Europa la ley no hay que cumplirla?", le ha interpelado, para llamarle a "reflexionar", dado que "sin ley no hay democracia". En este sentido, ha señalado que en la declaración que suscribirán en Roma con motivo del 60 aniversario de la UE figurará la obligación de cumplir la ley "por parte de todos". "No nos hable de amenaza. Aquí no amenazamos a nadie, aquí se cumple la ley porque eso es uno de los valores básicos de la Unión Europa", ha proclamado. (((SEGUIRÁ AMPLIACIÓN)))