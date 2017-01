Rajoy dice que no hay forma legal de que la Generalitat acceda a datos fiscales de los catalanes

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha afirmado este martes que no hay ninguna manera legal de que la Generalitat acceda a los datos fiscales de los catalanes, después de que el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, asegurase este lunes que el Govern tiene datos fiscales procedentes "de los impuestos propios y cedidos" como cualquier administración que ejerza esas funciones.

Además, ha recordado que "el fiscal está actuando" a raíz de las palabras del exjuez y exsenador de ERC Santiago Vidal, que dijo en varias conferencias que la Generalitat estaba accediendo a datos fiscales ilegalmente.

Con todo, Rajoy espera que sea cierta "la afirmación de la Generalitat de Cataluña desmintiendo al exsenador" y ha dejado claro que no tiene motivos para dudar de ese desmentido. Y ha aprovechado para pedir "un poco de sensatez y sentido común", porque cree que con el episodio de Vidal se ha dado "un espectáculo ciertamente lamentable".

El jefe del Ejecutivo se ha expresado así en declaraciones a los periodistas tras participar en un homenaje póstumo a la ex alcaldesa 'popular' de Valencia Rita Barberá en la sede de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

A MAS: EL REFERÉNDUM "NO SE PUEDE CELEBRAR"

Por otro lado, ha respondido al expresidente catalán, Artur Mas, que "no se puede celebrar un referéndum en el que se decida sobre España sin que lo hagan el conjunto de los españoles".

"Ningún español puede ser privado de su derecho a decir lo que quiere que sea su país. España es lo que digan todos los españoles y no lo que digan unos cuantos", ha proseguido, añadiendo que eso "lo saben perfectamente los responsables políticos "que han entrado en esta dinámica".

En ese punto, ha insistido en que el camino iniciado por los independentistas "no conduce a ninguna parte" en un mundo que está "en suprimir fronteras, en suprimir aranceles y en procesos de integración".

Rajoy ha reiterado su oferta de diálogo y entendimiento con la Generalitat, pero insistiendo que no va a "disponer de la unidad de España" ni a "liquidar la soberanía nacional y la igualdad de los españoles". "Por dos razones, la primera es que no puedo, no me lo permite la Constitución ni las leyes y la segunda es que no quiero", ha zanjado.