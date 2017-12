Rajoy: "May nos ha apoyado sobre Cataluña, el Brexit no romperá nuestro vínculo"

de la enviada especial de EUROPA PRESS Carolina Jiménez

Dice en 'The Guardian' que la posición británica es especialmente importante por ser "cuna del parlamentarismo y la legalidad" El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha destacado este martes la unidad y la amistad de los gobiernos español y británico horas antes de reunirse con Theresa May en Downing Street, con un artículo en el diario 'The Guardian' bajo el titulo "May nos ha apoyado sobre Cataluña, el Brexit no romperá nuestro vínculo".

En él, Rajoy esgrime que una de las muestras de la "unidad" entre España y Reino Unido se vio en la "firmeza y la claridad del Gobierno de May ante los eventos que recientemente tuvieron lugar" en Cataluña, en alusión al desafío independentista.

"La posición de Reino Unido es particularmente importante, porque es la cuna del parlamentarismo y la legalidad", argumenta, antes de señalar que confía en que las próximas elecciones autonómicas permitan "volver a la normalidad y la estabilidad" que las instituciones "necesitan" y los ciudadanos "merecen".

La visita de Rajoy a Downing Street coincide precisamente con el inicio de esta campaña electoral y, para May, llega ya en pleno tiempo de descuento para culminar la primera fase de las negociaciones del Brexit, la de la separación, y que los Veintisiete decidan la semana que viene pasar a la segunda, la que más interesa a Londres, que es la de la relación futura.

May regresó el lunes a Londres desde Bruselas con el fracaso de no haber conseguido un acuerdo sobre el futuro de la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte, el mayor escollo pendiente. Desde la mañana las señales desde Bruselas eran de optimismo pero, según la prensa británica, una llamada de la líder del partido unionista DUP, socio de May en el Gobierno, desbarató el pacto.

Éste pasaba porque Irlanda del Norte pudiera mantener una situación regulatoria similar a la de la UE para así evitar una frontera 'dura'. La posibilidad hizo que Escocia, Gales y la ciudad de Londres se apresurasen a pedir un tratamiento similar.

"AMISTAD LEAL Y SINCERA" ENTRE REINO UNIDO Y ESPAÑA

En su artículo, Rajoy insiste en lo interrelacionada que está la historia de ambas naciones y deja claro que "Reino Unido puede contar con la amistad sincera y leal de España". "Queremos lo mejor para Reino Unido, porque es simplemente una manera de querer lo mismo para España", concluye.

El Gobierno español es uno de los más interesados en un buen acuerdo para la salida de Reino Unido, por los ingentes volúmenes de comercio e inversión entre los dos países, el flujo turístico y los cientos de miles de ciudadanos de cada país que viven en el otro.

Rajoy admite "la dificultad de la tarea" de llegar a un acuerdo que permita una salida "ordenada" de Reino Unido y encontrar un nuevo marco de relaciones, y subraya que la prioridad deben ser los ciudadanos, que deben tener "certidumbre y garantías". También, añade, garantizar que las empresas pueden seguir trabajando con seguridad jurídica.

"MINIMIZAR EL IMPACTO" DEL BREXIT

"Es nuestra obligación como líderes minimizar, todo lo posible, el impacto de esta decisión en nuestros ciudadanos, por pragmatismo pero también por justicia", escribe Rajoy.

El jefe del Gobierno español considera que se han conseguido avances importantes desde el discurso que Theresa May dio en Florencia en septiembre y confía en que se logre un acuerdo financiero y otro sobre la frontera de Irlanda del Norte "preservando el Acuerdo de Viernes Santo".

Así, espera que Londres y Bruselas puedan pasar pronto a "a la segunda fase de las negociaciones", gracias a los grandes esfuerzos de las dos partes, y aprovecha para recordar el apoyo de Madrid al negociador europeo, Michel Barnier, que tiene su "plena confianza y apoyo".