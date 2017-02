Rajoy rechaza la dimisión del presidente de Murcia y pide "prudencia" a Cs porque las denuncias anteriores se archivaron

Dice desconocer la sentencia que acredita que Soria no pagó un hotel en Punta Cana pero añade que "ya no está en el Gobierno"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha rechazado este lunes que el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, tenga que dimitir tras ser citado a declarar en calidad de investigado por el 'caso Auditorio' y ha pedido "prudencia" a Ciudadanos porque, según ha recordado, se trata de la denuncia número 17 que presenta el PSOE de Puerto Lumbreras contra él y todas las anteriores se han archivado.

"Comprenderá que con estos antecedentes tenga que ser prudente y que quiera escuchar lo que dice ante el juez una vez que sea citado", ha declarado Rajoy en Telecinco después de que el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU), instructor del caso 'Auditorio', Julián Pérez-Templado, haya citado a declarar a Sánchez en calidad de investigado el próximo 6 de marzo por las obras del auditorio en Puerto Lumbreras cuando era alcalde de dicha localidad.

Al ser preguntado si pedirá al presidente de Murcia que deje la presidencia de la región, el jefe del Ejecutivo ha respondido con un "no" porque en este asunto hay que ser "prudente", ya que se han presentado 16 denuncias contra él y "todas archivadas".

"Todas son en el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, del que era alcalde, y todas las hacía el PSOE de Puerto Lumbreras", ha recalcado Rajoy, para añadir que ese hecho hace que él deba "extremar la prudencia" para no ser "injusto" y "liquidar la presunción de inocencia".

NO QUIERE ENTRAR EN "DISCUSIONES" CON Cs

Ante la petición de dimisión que exige Ciudadanos, Rajoy ha señalado que él no quería "entrar en discusiones con nadie" y ha recalcado que "cuando una persona tiene 16 denuncias" y se "archivan todas", sería "bueno" que "todos" los partidos pensaran en ello.

"Como vivimos en una democracia, hagamos todos un esfuerzo y de vez en cuando hagamos un pequeño examen de conciencia e intentemos ser justos con la gente, que no cuesta tanto", ha manifestado, para recordar que en estos tiempos se están conociendo casos de personas que fueron acusadas y luego se archiva su caso o son absueltas".

SORIA NO PAGÓ LA SUITE DE PUNTA CANA

Por otra parte, Rajoy ha dicho desconocer la sentencia judicial que acredita que el exministro de Industria José Manuel Soria no pagó por alojarse en una suite e lujo en un hotel de Punta Cana (República Dominicana) en agosto de 2015.

Tras señalar que Soria "ya no está en el Gobierno" y "se ha ido de la política", el jefe del Ejecutivo ha reiterado que "desconocía" esa información. "Realmente no lo sabía. ¿Eso cuándo ha salido? He estado todo el día en Málaga. No puedo opinar", ha dicho.

La sentencia, hecha pública este lunes, desestima la demanda interpuesta por Soria contra los periodistas Carlos Sosa e Ignacio Escolar y el Diario de Prensa Digital SL --que publicaron la información-- y considera probado que el exministro no abonó su estancia en el hotel, pues solo ha justificado el abono de algunos costes extra.