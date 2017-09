Rajoy pide al PSOE que negocie la financiación autonómica porque el PP no puede "ni quiere" aprobarla solo

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado hoy ante la Junta Directiva Nacional del PP que va a pedir al PSOE que negocie el nuevo modelo de financiación autonómica porque el PP "ni quiere, ni puede" aprobarlo en solitario.

"Pediría que no se jugase políticamente con este asunto, el PP y el Gobierno no van a aprobar el modelo de financiación sin el PSOE", ha reiterado el presidente, que ha asegurado que "no es bueno" que no tenga el consenso de los dos grandes partidos como lo demuestra el resultado del sistema de financiación de 2009, que salió adelante con el los votos en contra del PP.