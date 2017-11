Rajoy ve a Puigdemont y Junqueras "inhabilitados políticamente" y el 21-D la gente tomará nota de sus "mentiras"

EUROPA PRESS

Admite que piensa "exactamente lo contrario" que Aznar porque el 155 ya ha servido para comprobar que el Estado se puede defender.

Dice que no fue "muy timorato" porque aplicó el 155 y cesó a todo el Govern catalán

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, considera que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y su vicepresidente Oriol Junqueras están "inhabilitados políticamente" y que los ciudadanos tomarán nota de sus "mentiras". Aunque ha admitido que pueden presentarse a las elecciones del 21 de diciembre, ha señalado que van a trabajar para que en esos comicios no ganen los independentistas.

En una entrevista en la Cadena Cope, recogida por Europa Press, Rajoy ha afirmado que el antiguo Govern ha "abofeteado a la ley y el Estado de Derecho", y no ha actuado con "lealtad constitucional", lo que le ha llevado a aplicar ese artículo 155 de la Constitución, que "no tenía precedentes" en España y es "algo excepcional". De hecho, ha afirmado que no fue "muy timorato" porque aplicó ese precepto constitucional y cesó a todo el Govern.

Una vez puesto en marcha ese artículo, ha destacado que "las cosas están funcionando de una manera razonable" y "bien", dado que los funcionarios públicos catalanes están "colaborando" y los servicios públicos se prestan en una situación de "normalidad". "Creo que esto ha servido para recuperar mucho la normalidad, aunque tenga otras consecuencias de tipo político", ha dicho.

Rajoy ha explicado que no lo aplicó antes porque las decisiones "excepcionales hay que pensárselas y tomarlas cargados de razones". Además, ha señalado que ni el PSOE ni Ciudadanos "querían su aplicación hasta ya las últimas fechas" y era "importante" que esa medida no la tomara solo el Partido Popular, pese a tener mayoría absoluta en el Senado.

TRABAJAR PARA QUE NO GANEN LOS INDEPENDENTISTAS

Rajoy ha dicho que van a "trabajar para que no ganen las formaciones independentistas" el día 21 de diciembre y agregado que el Gobierno "ha hecho su función" y ahora le "toca a la gente". Dicho esto, ha indicado que espera una "participación masiva", confiando en que los ciudadanos le den importancia a estos comicios.

En cualquier caso, ha subrayado que gane quien gane esos comicios hay que cumplir la ley. "El 155 está ahí siempre pero es excepcional y, por tanto, debe aplicarse durante poco tiempo. Espero que una vez que se constituya el nuevo gobierno tras las elecciones las cosas vuelvan a la situación de normalidad institucional y no se aplique en ese momento. Hacemos elecciones para que deje de aplicarse", ha advertido.

Ante el hecho de que haya dirigentes en prisión que van a concurrir a esos comicios, Rajoy ha asegurado que pueden presentarse porque no están inhabilitados, que solo se produce con sentencia firme de los tribunales. Sin embargo, ha dicho que sí que sería "absurdo" que se hiciese conseller a una persona que está en la cárcel. "Creo que no tiene ningún sentido porque no podría ejercer su función", ha apostillado.

SOBRE OTRAS FÓRMULAS DE PUIGDEMONT: "PODRÍA HABERLO DICHO ANTES"

Rajoy ha señalado que Puigdemont, Junqueras y otros dirigentes independentistas pueden presentarse el 21-D pero, a su juicio, están inhabilitados políticamente por mentir a los ciudadanos. "Para mí inhabilitados políticamente deberían estar todas las personas que han engañado a los ciudadanos de Cataluña porque esto ha sido la historia de un gran engaño", ha enfatizado.

Además, ha criticado las recientes declaraciones de Puigdemont asegurando que es posible una solución que no sea la independencia. "Ahora dice yo que a lo mejor otras fórmulas distintas a la independencia. Oiga, pues podría haberlo dicho antes", ha exclamado, para añadir que la situación en la que se ha metido el expresidente catalán es "realmente complicada".

Rajoy ha confesado que hace ya meses que no hablado con Carles Puigdemont, pero ha revelado que la última vez que lo hicieron fue una conversación "muy frustrante" porque el diálogo consistía en hacer un referéndum "sí o sí", algo que dificultaba cualquier tipo de entendimiento.

Ante la posibilidad de que Puigdemont regrese a España poco antes de los comicios y rentabilizar el victimismo en campaña, Rajoy ha dicho que el expresidente catalán "se ha mentido en una situación realmente complicada" y su campaña electoral será "puramente victimista". "Pero no está en Bruselas porque alguien lo haya querido mandar ahí sino porque se ha querido ir", ha dicho, para agregar que hay "mucha gente" que puede pensar que "ya está bien de hacer tonterías".

Al ser preguntado si una victoria de los independentistas en las catalanas del 21 de diciembre daría por acabada la legislatura, Rajoy ha afirmado que "en absoluto" porque esa victoria, ha dicho, solo les facultaría para "formar un gobierno resultante de las elecciones autonómicas". "Y eso no tiene nada que ver con que la legislatura dure más o menos", ha enfatizado, para agregar que si está en sus manos "esta legislatura durará cuatro años".

EL PSC NO ACEPTARÁ UN REFERÉNDUM

Ante la posibilidad de que el PSC quiere reeditar un tripartito en Cataluña, el presidente del Gobierno ha admitido que es "difícil saber" qué tipo de gobierno se puede formar en el futuro pero ha dicho que es "evidente" que los socialistas han apoyado la aplicación del artículo 155 y es "muy positivo".

"No sé qué tipo de coaliciones se pueden producir después de las elecciones pero no tengo la más mínima duda de que el PSOE va a respetar la soberanía nacional y nunca aceptará un referéndum en el que los españoles no podamos decidir sobre lo que es nuestro país", ha manifestado.

Según Rajoy, ahora los propios dirigentes independentistas están diciendo a la gente que se les ha "engañado". "Este es un proceso de las grandes mentiras", ha enfatizado, para recalcar que dijeron que no iba a afectar a la economía, que estaban "preparados" y que no se irían de Europa si se independizaban.

En el plano económico, ha dicho que si se regresa a la normalidad, la previsión de la economía que es un crecimiento del 2,3, pasará a situarse entre el 2,8 y el 3%, lo que supondría subir cinco y siete décimas. "Y eso serían muchos puestos de trabajo", ha proclamado.

SE DISTANCIA DE LA TESIS DE AZNAR

En cuanto a si comparte las declaraciones del expresidente José María Aznar asegurando que si tras el 21-D todo sigue igual estarán en realidad peor, Rajoy ha asegurado que él "considera exactamente lo contrario", ya que, en su opinión, ya están "mejor" porque "por lo pronto esto ha servido para que todos los españoles sepan que el Estado se puede defender".

"La gente ya sabe ahora lo que es el 155 y sabe que si alguien va contra la Constitución, contra el Estatuto o las normas de convivencia que nos hemos dado todos, se aplica la Constitución", ha aseverado, para añadir que los grupos independentistas se van a presentar a los comicios catalanes que ha convocado el Gobierno de España con arreglo a la ley. "Y la gente, por lo menos la que es inteligente, suele tomar nota", ha apostillado.

CAMPAÑA EN REDES CON PERFILES FALSOS DE RUSIA Y VENEZUELA

Al ser preguntado cuándo detecta el Gobierno que en las redes sociales hay una campaña dirigida desde el exterior para propagar noticias falsas, Rajoy ha indicado que comprobaron que había "mucha avalancha" y un "esfuerzo bien organizado utilizando robots para lanzar noticias falsas contra España y que se movieran en la red".

"Luego supimos que el 55 por ciento de esos perfiles falsos estaban en Rusia, el 30 por ciento tenía origen en Venezuela y que solamente había tres que fueran verdaderos", ha manifestado, para recordar que ha ocurrido en los últimos tiempos en otros países para "desestabilizar Europa" como ocurrió con el Brexit o la campaña electoral francesa.