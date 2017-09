Rajoy advierte a Puigdemont que hará todo lo necesario "sin renunciar a nada" para defender la democracia

Insta a la Generalitat a no seguir por "las bravas" porque celebrar el referéndum "acabaría con el régimen de autogobierno de Cataluña"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha advertido hoy al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a todo el bloque independentista catalán que promueve el referéndum de autodeterminación, que hará todo lo necesario "sin renunciar a nada" para defender la democracia española y les ha pedido que no sigan adelante porque "el Estado de Derecho no se va a plegar a sus bravatas".

"No sigan por ese camino, no liquiden sus propias instituciones, renuncien a imponer por las bravas aquello que no consiguen ganar en buena lid democrática", ha dicho, para añadir en un mensaje dirigido expresamente a la Generalitat: "No menosprecien la fuerza de la democracia española, asuman el fracaso del proyecto y abandonen este proceso".