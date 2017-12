Rajoy avisa a Puigdemont de que es "absurdo" pretender presidir Cataluña desde el extranjero

"Los españoles no son susceptibles de someterse a ningún chantaje, ni a medidas de fuerza ni a políticas de hechos consumados", afirma

"Figúrese que yo estuviera en Lisboa", ha ironizado, apelando a "actuar con sensatez y sentido común". El jefe del Ejecutivo también ha dejado claro que, aunque está claro que cualquiera puede ser candidato salvo sentencia firme de inhabilitación, él no habría elegido como cabeza de cartel de su partido a alguien que está "fugado de la Justicia española".

Rajoy ha confirmado que en la reunión que mantuvo este jueves con el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, no habló de si su candidata en Cataluña, Inés Arrimadas, debe intentar o no ser investida, porque considera que Rivera y su partido "son absolutamente autónomos para tomar las decisiones les parezca bien".

Preguntado si tendrá reuniones con el líder socialista, Pedro Sánchez, y con el de Podemos, Pablo Iglesias Rajoy ha dicho tener una "comunicación bastante fluida" con ellos, aunque no todas las reuniones se cuenten, y ha dicho que habrá más reuniones a principios de año para hablar de los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) o cualquier otro asunto.

En cuanto a si estará dispuesto a hablar con quien quiera que sea el próximo presidente de la Generalitat, ha respondido que por el momento no se sabe qué va a pasar ni quiénes serán "los candidatos que decidirán los partidos que tienen posibilidades".

Eso sí, ha dejado claro que el próximo Gobierno catalán, "sea el que sea", debe presentar sus prioridades dentro de la ley, y que "no caben más apelaciones a la ruptura o a la ilegalidad porque la ley no lo permitirá". Y además, que "tampoco pueden alegar el apoyo mayoritario de la sociedad para mantenerse en esa deriva que se ha demostrado tan perniciosa". El próximo Govern, ha dicho, debe ser capaz de "dialogar y entenderse con todos los catalanes, no con una mitad, y con el resto de España".