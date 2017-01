Rajoy a Puigdemont: "Le iría mucho mejor si buscará la mano tendida en vez de seguir abrazado a la radicalidad"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado este lunes que al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a otros dirigentes catalanes les "iría mucho mejor si buscaran" la mano tendida al diálogo que le ha ofrecido su Ejecutivo "en vez de seguir abrazados a la radicalidad y maniatados por el extremismo". De hecho, ha subrayado que su disposición al entendimiento es "sincera y leal".

Así se ha pronunciado Rajoy en un almuerzo informativo organizado por ABC-Deloitte al que ha acudido buena parte de su gabinete, como la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, y los ministros Juan Ignacio Zoido (Interior), Dolors Monserrat (Sanidad) e Iñigo Méndez de Vigo (Educación, Cultura y Deporte). También estaban presentes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y el presidente de la CEOE, Juan Rosell, entre otros.

El mismo día que Puigdemont ofrece una conferencia en el Parlamento Europeo sobre el referéndum catalán, Rajoy ha afirmado que él no iba a decir nada distinto de lo que había dicho en otras ocasiones. "En España se cumplirá la ley, que es tanto como decir que se cumplirá la voluntad de los españoles. Quien quiera cambiar la Constitución tiene a su disposición los mecanismos legales para hacerlo", ha enfatizado.

DISPOSICIÓN "SINCERA" AL ENTENDIMIENTO

Dicho esto, ha subrayado que su Gobierno seguirá velando por el bienestar de los españoles, lo que incluye a los siete millones que viven en Cataluña. "Atenderé, en la medida de lo posible sus demandas, pero no daré un paso que menoscabe la igualdad de todos ante la ley. Dialogaré todo lo que tenga que dialogar sobre lo que se me plantee pero no sobre lo que no me pertenece", ha apostillado.

Rajoy ha recalcado que ése es el único pero "importantísimo límite" en su "disposición al entendimiento", que es "sincera y leal". Por eso, ha reiterado que su mano sigue estando tendida y ha añadido que a "algunos responsables políticos" de Cataluña y "a todos" les iría "mucho mejor si buscaran esa mano tendida en vez de seguir abrazados a la radicalidad y maniatados por el extremismo", ha manifestado.