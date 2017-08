Rajoy y Sánchez acuerdan trabajar en una "respuesta conjunta" a la ley de desconexión catalana

El PSOE da su visto bueno a la respuesta legal del Gobierno al desafío soberanista, pero sigue exigiéndole que busque una salida dialogada

Puente ha indicado que los socialistas no pueden adivinar qué va a ocurrir el 1 de octubre, pero si se sacan las urnas para llevar a cabo una consulta no se tratará de "un referéndum con garantías", de manera que "el 2 de octubre no puede haber una República catalana".