Rajoy agradece a May su apoyo en Cataluña: "Sin respeto a la ley no hay democracia, sino vuelta al peor pasado"

Elogia los esfuerzos de Londres en las negociaciones del Brexit y está convencido de que la segunda fase empezará "lo más pronto posible" El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha agradecido este martes a la primera ministra británica, Theresa May, su "apoyo al Gobierno español y al pueblo español en el conflicto vivido en Cataluña", al inicio de su reunión en el 10 de Downing Street.

"Sin respeto al Estado de Derecho y sin respeto a la ley no hay democracia, y lo que hay es una vuelta a los peores pasados de la historia de la humanidad", ha dicho Rajoy en una breve declaración junto a su anfitriona sin preguntas de los periodistas. Su viaje a Londres ha coincidido con el primer día de la campaña electoral para los comicios catalanes del 21-D,

Ante las cámaras de televisión, ha sido May la primera en mencionar la situación de Cataluña, recordando su apoyo al jefe del Ejecutivo español. "Es fundamental que impere el Estado de Derecho y que se respete la Constitución española", ha dicho.

Rajoy ha sido recibido por May en la puerta de Downing Street poco antes de las 12 del mediodía (hora local, las 13.00 horas en España peninsular), después de acceder al recinto por una puerta lateral, con lo que ha esquivado a la decena de manifestantes que se concentraban en la entrada principal con esteladas, carteles amarillos y gritos de "presos políticos, libertad", "no pasarán" o "vosotros, fascistas, sois los terroristas".

El jefe del Ejecutivo español ha 'preparado' su llegada a Londres con un artículo en el diario 'The Guardian', con el elocuente título "May nos ha apoyado sobre Cataluña, el Brexit no romperá nuestro vínculo". En él, Rajoy destaca la importancia de la posición de Reino Unido, por su condición de "cuna del parlamentarismo y del imperio de la ley".