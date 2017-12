Rajoy echa el resto apelando al "voto útil" al PP: "Nunca fue tan decisivo el último arreón"

Dice que "jugar" a dividir y separar es "lisa y llanamente emprender un camino hacia un pasado "felizmente" superado

"Votar al PP es el voto más útil de todos porque es el voto que defiende valores, principios y convicciones y no se detiene ante nada. Sin el PP, no es posible construir una alternativa constitucionalista en el Parlamento de Cataluña. Lisa y llanamente no es posible porque no dan los números", ha proclamado Rajoy en un mitin en Girona.