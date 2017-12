Rajoy avisa de que hay "enseñanzas" para el futuro tras el 155: "Los gobernantes lo saben"

Con las encuestas coincidiendo en unen las elecciones catalanas , Rajoy ha criticado que "todo el mundo" se dedique a hacer pronósticos pero "al final pasa lo que tiene que pasar" y que no es lo que dicen esas encuestas o los que las hacen. "Aquí estamos, en esta historia no olvidéis que. Y no queremos salir de ahí", ha aseverado