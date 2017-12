Rajoy cree que no ha hecho "nada tan malo" para no repetir como candidato

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha confirmado que en enero retomará la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 y está dispuesto a agotar la legislatura. De hecho, ha asegurado que no ha hecho "nada tan malo" para no repetir como candidato del PP a la Moncloa.

"NO SE ME OCURRE OTRO ESCENARIO"

En este sentido, ha afirmado que no se le ocurre "otro escenario" que no sea acabar la legislatura y ha reiterado que se encuentra "bien", dejando la puerta abierta a repetir de nuevo como candidato del PP en las próximas generales.

"¿Por qué no me voy a poder presenta yo otra vez? No he hecho nada tan malo", ha enfatizado, para insistir en que se encuentra en buena forma para optar a un tercer mandato. "¿No se me nota?", ha bromeado con los periodistas.