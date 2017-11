Rajoy cree que los separatistas perderán apoyo porque se ha visto "que no pueden cumplir sus promesas"

Aunque también deja claro que no tiene un 'plan B', sino que su "único plan" es "velar por que el futuro gobierno catalán cumpla con la ley", no adelanta si estaría dispuesto a volver a aplicar el artículo 155 de la Constitución: "No nos pongamos en el peor de los casos. Hemos aplicado por primera vez en 40 años de democracia el artículo 155 y sólo porque el gobierno catalán se lo ha buscado".

El jefe del Ejecutivo justifica la rápida convocatoria electoral porque "el 155 es algo excepcional" y desea "que tales situaciones extremas no duren mucho", y así mostrar a los catalanes que no pretendía "tomar el poder y suprimir la autonomía".

Eso sí, Rajoy también confía en que el próximo Gobierno catalán participe en la reforma del modelo de financiación autonómica. Así, insiste en que el expresidente catalán, Carles Puigdemont, no ha querido dialogar de nada que no fuese convocar un referéndum de independencia y, por eso, defiende que él no tuvo "más remedio que aplicar el artículo 155". "Muchos me acusan de no haber buscado una solución política. Pero llevo ya mucho tiempo en la política y puede usted creerme: no había otra alternativa", apostilla.