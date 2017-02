Rajoy defiende la "ética de la prudencia" frente a los vendedores de "aire"

Contrapone el servicio que ha prestado el PP a España frente a los "recién llegados" que solo ofrecen "canciones" y echan la culpa de todo a los demás

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha defendido hoy durante su intervención ante el plenario del XVIII Congreso Nacional del PP, la experiencia de su partido y la ética de la prudencia frente a los "recién llegados" y los vendedores de "aire", en referencia a los nuevos partidos políticos.

En este sentido, Rajoy ha advertido contra el adanismo y ha recordado que el PP no son recién llegados sino que llevan muchos años sirviendo a España sin revoluciones ni sobresaltos y son un partido confiable.

Ha recordado que ya estaban en la transición y ahora cumplirán 40 años, y también ha advertido de que el PP es un partido con "personalidad" y no está obligado a parecerse a los demás y ha dejado claro que son un partido democrático con una estructura "impecable" en respuesta a los ataques que reciben de otros partidos. "Conviene recordarlo ahora cuando algunos quieren exigirnos cómo tenemos que ser", ha remachado.

En este sentido, ha señalado que los populares son capaces de "evolucionar" y adaptarse porque no tienen una "estructura rígida ni inmóvil". "Nos adaptamos a los desafíos", ha insistido en su afán por dejar claro que el PP es un partido que "se toma España en serio".

UN PARTIDO CON PERSONALIDAD PERO EL MISMO EN TODA ESPAÑA

Sobre esta cuestión, ha querido remarcar que su partido es "el mismo" en toda España y en su opinión "esa es la verdadera unidad, la unidad de proyectos y de propósitos". Y aunque ha reconocido que hay "tareas de todos los colores" el PP no tiene un partido para Cataluña y otro para Asturias, ni uno para Canarias y otro para Galicia, en referencia, aunque sin citarlos, a otros partidos que tienen marcas distintas en las CCAA como ocurre con Podemos o con el PSOE en Cataluña..

El presidente del Gobierno también ha querido recordar en este Congreso que les han intentado "cerrar el paso, arrinconarles e impedir a toda costa" que formaran Gobierno. Pero, en su opinión, "algo bueno" tiene que tener el PP cuando se repitieron las elecciones y volvieron a ganar con mejores resultados mientras "los demás retrocedían".

Mariano Rajoy ha realizado esta defensa de su partido frente a los que "presumen por haber llegado ahora". Se ha referido a algunos de ellos al asegurar que "caben todos en una plaza de toros", en referencia a Podemos, que también está celebrando su congreso este fin de semana en la plaza de toros de Vistalegre.

AVISA CONTRA LOS QUE SÓLO OFRECEN CANCIONES Y AIRE

Y en este mismo sentido, ha advertido contra los que "no te ofrecen más que canciones, te enseñan a echar la culpa a los demás y no tienen en la mano más que aire no te van a construir el futuro por el que merezca la pena comprometerse".

En la misma línea ha avisado contra las promesas falsas porque, según ha dicho, "el empleo no se crea reclamando el paraíso terrenal esta misma tarde" y ha puesto como ejemplo un conocido refrán popular: "una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo".

"Las cosas, primero se piensan y luego se deciden o no, que también es una forma de decidir, pero hacerlo al revés no parece un buen método aunque algunos se empeñen en intentar demostrar lo contrario", ha exclamado antes de referirse a lo que ha ocurrido en países de nuestro entorno.

DEFIENDE LA ÉTICA DE LA PRUDENCIA.

"Sólo quiero recordar acontecimientos en países vecinos para defender con convicción la ética de la prudencia y la aventura de la serenidad en tiempos turbulentos", ha remachado.

Y ha proseguido en esta línea para dejar claro que "no se puede gastar lo que no se tiene" al tiempo que avisaba de los que ocurre cuando "no se cumple esa máxima". Para ello ha citado una frase de Ortega y Gasset: "toda realidad no bien entendida prepara su venganza". También ha advertido contra la tentación de enfrentar a los españoles por el lugar donde nace, por sus ideas, el dinero o la religión.

Con este discurso, el jefe del jefe del Ejecutivo y aspirante a la reelección como presidente del PP en este Congreso, ha asegurado ante sus compañeros que ha dado todo lo que ha podido al partido y que está en condiciones de señalar que "todavía" puede "dar mucho más". "Estoy absolutamente convencido", ha dicho antes de pedir el apoyo "con humildad" y con la "convicción de que estará a la altura".