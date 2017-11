Rajoy defiende el 155 ante el recurso de Podemos: sería "absurdo" que el Estado no se defienda si se "ataca su esencia"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha respondido este jueves a la decisión de Podemos de recurrir ante el Tribunal Constitucional la aplicación a Cataluña del artículo 155 de la Carta Magna afirmando que sería "absurdo" pretender que el Estado no se defienda cuando se está atacando su "esencia".

"Un Parlamento dice que no rige la Constitución ni el Estatuto, se inventa una nueva legalidad, quita a los españoles su derecho a decidir sobre lo que es su país, no deja ejercer la labor de oposición y declara la independencia; y Podemos y algunos otros lo que quieren es que no hagamos nada, tamaño absurdo no tiene ningún sentido", ha lamentado.