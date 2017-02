Rajoy ve un "disparate" hablar de "intervención" en Cataluña y pide "cordura" y "relajar las cosas"

Niega conversaciones discretas con la Generalitat: "Si las hubiera, discretas o secretas, no las iba a contar porque dejarían de serlo"

El jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ha calificado de "disparate" que haya dirigentes catalanes como el expresidente de la Generalitat Artur Mas que hablen de "intervenciones" en Cataluña y ha llamado a "relajar las cosas" y apostar por la "cordura". Dicho esto, ha reiterado su oferta de diálogo pero para hablar de "lo que importa a la gente" como la financiación, las pensiones o la dependencia, y no sobre el referéndum de independencia.

En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, Rajoy ha subrayado que mientras él sea presidente del Gobierno la soberanía nacional "no se va a romper" porque lo que es España lo deciden todos los españoles. "Y no hay presidente del Gobierno en sus cabales que no defienda esta posición", ha exclamado.

Dicho esto, ha explicado que para él hay cuatro temas "capitales" sobre los que está dispuesto a hablar y negociar, empezando por lo que le "importa a la gente", como la financiación autonómica, las pensiones, la dependencia o el problema demográfico. Según ha dicho, estos "problemas reales" de los catalanes se trataron en la Conferencia de Presidentes pero Carles Puigdemont declinó asistir.

En segundo lugar, ha defendido tener "instituciones que representen a todo el mundo" y "no solo a una parte". A su juicio, la Generalitat no puede "representar solo a los independentistas" porque en Cataluña hay "muchísima gente que no lo es". En tercer lugar, ha llamado a terminar con la "división" que ha generado en la sociedad catalana cinco años de proceso separatista porque "no aporta nada más que molestias, resquemores y enfados".

Y finalmente, ha recalcado que una institución de "solera" como la Generalitat no puede depender del voto de una "coalición de extremistas" como es la CUP, que "hasta quita presidentes de la Generalitat". "Esto me parece lamentable", ha exclamado, para llamar a las personas con "sentido común" y "planteamientos razonables y moderados" a unirse para dar esta "batalla".

¿APLICAR EL ARTÍCULO 155?

Preguntado después qué hará el Gobierno si hay referéndum y si estaría dispuesto a aplicar el artículo 155 de la Constitución, Rajoy ha pedido no adelantar acontecimientos porque "de momento nadie" ha convocado ese referéndum ni les "consta" que se vaya a celebrar. "Lo que hay que intentar es que las cosas se hagan de manera razonable", ha dicho.

El jefe del Ejecutivo ha subrayado que "hoy es imposible" que se produzca un proceso de separación dentro de la UE pero ha recalcado que si eso se produjera Cataluña se tendría que ir de la zona euro y de los tratados internacionales. "Es llevar la pobreza por decreto. Es un disparate y por tanto pido un poco de sensatez y cordura, sobre la base de que el Gobierno está dispuesto a dialogar y ver las cosas en las que podemos coincidir juntos", ha manifestado.

Al ser preguntado expresamente si hay conversaciones discretas para buscar una solución al problema catalán como señaló este fin de semana el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, Rajoy ha respondido negativamente, pero ha agregado: "Y si las hubiera, discretas o secretas, no las iba a contar yo porque entonces dejarían de ser discretas o secretas".