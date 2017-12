Rajoy se escuda en la caída del paro para considerar "razonable" su primer año de Gobierno, pese a sus pocas leyes

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha escudado este miércoles en la reducción del número de desempleados en el último año en más de 600.000 personas para calificar de "muy razonable" sus 13 meses de gobierno de la actual legislatura pese a la escasa iniciativa legislativa denunciada por el PSOE.

"No sólo no hacen sino que no dejan hacer la oposición", se ha quejado, en referencia a la escasez de propuestas de ley (tan sólo 14) presentadas por el Gobierno en el Parlamento y a los 44 vetos del Ejecutivo a iniciativas legislativas registradas por la oposición con la excusa de que dispararían el presupuesto e impedirían cumplir los objetivos de reducción del déficit.