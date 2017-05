Mas dice que Rajoy intoxica y desinforma a los catalanes para que no voten en el referéndum

Se pregunta si España no necesitará más a Cataluña que Cataluña a España

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha acusado este martes al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de "intoxicar y desinformar" a quienes le escuchaban en Sitges (Barcelona) en la reunión del Círculo de Economía cuando hablaba sobre las consecuencias del referéndum soberanista, con el objetivo de que no voten o voten que no.

"Con el miedo, quieren que la gente que tiene que ir a votar se asuste y acabe o no yendo o votando que no. Ellos prefieren que no vayáis a votar", ha aseverado el expresidente del Govern y presidente del PDeCAT.