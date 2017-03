Rajoy dice que se está "involucrando" para aprobar el Presupuesto y se ha reunido con dirigentes de PNV y otros partidos

Rechaza que la aprobación por parte del PP del presupuesto vasco sea "moneda de cambio" e insiste en que no quiere adelantar elecciones

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha explicado, durante la rueda de prensa posterior al Consejo Europeo que ha concluido hoy en Bruselas, que está "involucrado" en lograr los apoyos para sacar adelante los Presupuestos generales del Estado para 2017 y ha desvelado que se ha reunido con dirigentes del PNV y de otras fuerzas políticas. Además, ha querido dejar claro que no quiere adelantar las elecciones porque España necesita estabilidad.

El jefe del Ejecutivo ha rechazado que el posible apoyo del PP a los Presupuestos del País Vasco vaya a ser "moneda de cambio" para que el PNV dé su voto afirmativo a las cuentas públicas del reino de 2017 en el Parlamente. "Moneda de cambio, no", ha espetado para advertir de que "esto no consiste en cambiar cromos".

Según Rajoy, se trata de "construir" y ha recordado que el PNV tiene una coalición con el PSE en Euskadi que "no les llega" para aprobar los Presupuestos vascos. Por ello, ha explicado que su partido está dispuesto a "hablar" porque quieren "construir" y no ve "ningún sentido" a paralizar la aprobación de las cuentas en Euskadi. "No aporta nada a los ciudadanos no tener presupuesto, es más, les perjudica", ha apostillado antes de recordar que los populares ya han dado su apoyo al techo de gasto que ha fijado el Gobierno vasco.

Pero dicho esto, Mariano Rajoy ha reconocido que él se está "involucrando" y que ha tenido reuniones con algunos dirigentes del PNV y también con los otras fuerzas políticas sin precisar quienes, aunque ha admitido que no está en los destalles del Presupuesto, ya que eso "se habla con el ministro de Hacienda".

"Si me pregunta si me he reunido con dirigentes del PNV le digo que sí, igual que me he reunido con gente del resto de las fuerzas políticas, que tiene usted en su mente, no de otras claro", ha respondido con ironía al periodista que le había formulado la pregunta.

NO QIUERE ADELANTAR ELECCIONES

Mariano Rajoy también ha recalcado, al ser preguntado si la situación con Ciudadanos pone en peligro la estabilidad política en España, que él no tiene intención de adelantar las elecciones generales: "Yo ya he dicho y reitero ahora que no quiero que se convoquen elecciones porque eso perjudica a España".

Recordó que el país ya tuvo 10 meses de Gobierno en funciones, aunque considera que, gracias a las reformas que realizó en la pasada legislatura, se pudieron mantener "buenos niveles de crecimiento y creación de empleo".

Pero ha insistido en que "lo positivo, lo sensato y lo razonables es que haya estabilidad" y por ello, ha recalcado que no va a hacer "juegos de: ahora adelanto", después de haber tenido dos elecciones generales seguidas en menos de un año.

El jefe del Ejecutivo no quiso entra en "análisis de qué va a pasar y si hay peligro o no" porque recordó que el PP tiene 137 escaños, que son "los mismos" que tenía al inicio de la Legislatura. En este sentido, expuso que con esto y los acuerdos con Cs y CC, su "obligación" es seguir "buscando apoyos" para que "los asuntos que más importan a los españoles salgan adelante".

Insistió en afirmar que eso es lo que está haciendo y lo que seguirá haciendo. "Luego cada uno toma sus decisiones y asume sus propias responsabilidades, pero la mía es intentar que los temas que importan a los españoles se aprueben", exclamó aunque sin citar a nadie en concreto.

Mariano Rajoy considera que hasta el momento se han dado pasos en la "buena dirección" y cree que la "clave" es seguir dándolos en el futuro.