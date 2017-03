Rajoy avisa a la oposición que su 'no' al decreto de la estiba rompe reglas del juego y afecta al crédito de España

El PP exhibe su malestar con Cs y admite que cargos de ese partido le ha hecho llegar que no comparte la tesis de Rivera

El presidente del Gobierno y presidente del PP, Mariano Rajoy, ha advertido este viernes a la oposición de que su 'no' al real decreto ley de la estiba "rompe las reglas del juego" porque el Parlamento de un "gran país" como España "no puede decir por mayoría que no quiere cumplir una sentencia de los tribunales europeos". A su entender, eso afecta al "prestigio" y al "crédito" de España.

Así se ha pronunciado un día después de que el PP haya perdido la votación de convalidación en el Congreso del real decreto para reformar el sector de la estiba portuaria, tras recibir 175 votos en contra (PSOE, Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, Compromís, EH Bildu, Coalición Canaria y Nueva Canarias) frente a los 142 votos a favor que han sumado el PP, PNV y sus socios electorales de UPN y Foro Asturias. Por su parte, Ciudadanos al final optó por la abstención.

En su intervención en el 16 Congreso del PP de Madrid, Rajoy ha afirmado que no iba a "reprochar nada a nadie", "ni ahora ni en adelante", pero ha resaltado que el Parlamento de un "gran país" de la UE "no puede decir por mayoría que no quiere cumplir una sentencia de los tribunales europeos". Según ha subrayado, ése no es un "problema" del Gobierno sino de España.

El jefe del Ejecutivo ha insistido en que no se le puede pedir a su Gobierno que el mensaje que transmita a Europa sea que las resoluciones de los tribunales europeos no se cumplen. "Eso no es algo que corresponda al ser español ni a lo que es nuestro país en el conjunto de la UE", ha enfatizado.

"LA MANO DEL GOBIERNO SIGUE TENDIDA"

Tras asegurar que no quería entrar en el fondo del asunto, aunque cree que "se las trae", ha manifestado que decir que España "no quiere cumplir las resoluciones de un tribunal europeo" supone romper las "reglas del juego", tanto "las reglas de juego europeas como las del sentido común". "Y eso afecta a muchas cosas, entre otras, al crédito, a la imagen y al prestigio de nuestro país"; ha aseverado.

El jefe del Ejecutivo ha reconocido que en esta legislatura "las cosas han cambiado" y hay que adaptarse a los cambios. "Ahora toca pactar y pactar exige hablar, capacidad para ceder y exige entender al otro interlocutor, que también tiene sus razones y ponerse en su lugar". "Pero sobre todo exige lealtad, responsabilidad y defender el interés general", ha apostillado.

Aunque ha insistido en la idea de que pactar no es apoyar todo lo que dice el Gobierno del PP, ha subrayado que "hay cosas que España no se puede permitir", como el rechazo en el Parlamento al decreto de ley sobre la estiba que cumple con las sentencias europeas. En cualquier caso, ha afirmado que la "mano" del Gobierno sigue "tendida" y hará "todos los esfuerzos que haya que hacer".

MALESTAR CON EL PARTIDO DE RIVERA

Fuentes del Ejecutivo y del PP han exhibido este miércoles su malestar con el cambio de posición del partido de Albert Rivera en el decreto de la estiba porque, según recalcan, el día anterior les habían trasladado que apoyarían en el Pleno del Congreso la convalidación del real decreto ley.

Las fuentes consultadas han indicado además que algunos cargos de Ciudadanos no comparten el cambio de posición que impuso Rivera a última hora y así se lo han hecho llegar a la cúpula del partido.

De hecho, recuerdan que Ciudadanos pertenece a ALDE, el partido de los liberales europeos, que comparte la tesis recogida en el decreto del Gobierno. En cualquier caso, las mismas fuentes han señalado que esperan que se reconduzca la situación y que en las próximas fechas pueda alcanzarse un acuerdo sobre la estiba.