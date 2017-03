Rajoy evita polemizar con el PNV sobre las consultas municipales y exclama: "Hoy me toca hacer amigos"

El senador del PNV pide al Gobierno que se quite "los complejos y miedos" a conocer la opinión de la ciudadanía

El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, ha evitado este martes polemizar con el PNV sobre la celebración de consultas municipales y se ha limitado a asegurar que tenía que ser "prudente" porque tiene "algunas obligaciones". "Hoy me toca hacer amigos, cosa que por otra parte es muy saludable", ha exclamado.

Así se ha pronunciado en el Pleno del Senado a la pregunta del portavoz de los nacionalistas vascos, Jokin Bildarratz, que ha pedido libertad al Ejecutivo para que los municipios puedan realizar consultas a sus vecinos. En concreto, se ha quejado de que el Gobierno del PP no haya autorizado una consulta del Ayuntamiento de San Sebastián preguntando a los ciudadanos si quieren que el consistorio destine recursos municipales para la realización de corridas de toros.

Bildarratz ha recrimimado a Rajoy que el Ejecutivo la haya vetado alegando que no respeta la ley para garantizar la conservación de la tauromaquía, en un momento en el que la ciudadanía poco a poco va adquiriendo "un mayor protagonismo" en política, que "nada tiene que ver con la política de hace 20 años".

"Quiténse los complejos y miedos a hablar y a conocer la opinión de la ciudadanía. Creemos que los ayuntamientos verdaderamente se merecen un apoyo y solo se necesita voluntad política", ha recalcado, para añadir que el Ayuntamiento de San Sebastián lo único que busca es consultar a su ciudadanía en qué puede gastar los recursos municipales.

RAJOY: LAS CONSULTAS DEBEN AJUSTARSE A LA LEY

En su respuesta, Rajoy ha rechazado que pueda decirse que ésta es una pregunta "fácil" y, a diferencia del senador del PNV, ha rechazado que las cosas hayan cambiado tanto en estos últimos 20 años, fecha en la que él fue concejal y diputado provincial en Galicia. "Muchas cosas se repiten, sobre todo lo que afecta a la condición humana", ha apostillado.

Aunque ha subrayado que él está a favor de las consultas locales por "convicción", el jefe del Ejecutivo ha subrayado que deben ajustarse a la "legalidad vigente" porque España es un "Estado de Derecho" y "todos" están sometidos a la ley.

A POR EL APOYO DEL PNV PARA LOS PGE

"Ha dicho e que me hace una pregunta fácil porque me ve bajo. Más que bajo estoy prudente porque mire tengo algunas obligaciones. Y hoy en día me toca hacer amigos, cosa que por otra parte es muy saludable", ha enfatizado, provocando grandes risas en la bancada 'popular'.

En este momento el Grupo Popular cuenta con una exigua mayoría parlamentaria, 137 diputados, lo que le obliga a buscar aliados en cada iniciativa. En este momento, tanto el Gobierno como el PP están cortejando a los nacionalistas vascos para cosechar su apoyo al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE).