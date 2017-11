Rajoy defiende el control "ponderado" de las cuentas de Madrid y Podemos dice que teme que "cunda el ejemplo" de Carmena

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha defendido el control impuesto por el Ministerio de Hacienda al Ayuntamiento de Madrid para que cumpla la regla de gasto, porque es "ponderado" y ajustado a la Ley de Estabilidad, frente a la acusación de Podemos de hacerlo para evitar "que cunda el ejemplo" de la alcaldesa, Manuela Carmena.

El presidente, que le ha recordado al portavoz que el PP ganó las elecciones municipales en Madrid aunque no logró formar gobierno, ha asegurado que Hacienda ha actuado con la capital de forma "ajustada y proporcional, ponderada" y de forma idéntica a otras administraciones públicas. "No comparto que actuemos con más laxitud si el gobierno es del PP, no es así", ha negado Rajoy.

El portavoz ha acusado al PP de no creer en la separación de poderes tanto como dicen y de no gobernar al servicio del interés general. "No tienen ningún criterio objetivo para hacer esto. Intervienen la administraciones públicas que no controlan, en las que no manda su partido", ha añadido Espinar, que ha acusado directamente al Gobierno de tener "un problema" con los llamados gobiernos del cambio, en los que participa Podemos.