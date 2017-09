Rajoy tiene todo preparado contra las leyes de ruptura, incluida la sindicatura electoral, que arriesga delito penal

El Gobierno de Mariano Rajoy tiene preparada la respuesta contra las leyes de ruptura --la de referéndum y la de transitoriedad jurídica y fundacional de la república-- ante la inminencia de su aprobación por parte del Parlamento catalán o por decreto de la Generalitat de Cataluña. De hecho, no se descarta que haya una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros para aprobar el recurso, aunque dependerá de lo que hagan los independentistas.

Pero el Ejecutivo no ha querido desvelar qué medidas concretas adoptarán si esto no es suficiente para evitar que el 1 de octubre haya urnas en Cataluña. La vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, que es quien pilota la respuesta judicial frente al desafío soberanista, aseguraba ayer que no le iba a desvelar a Puigdemont cómo impedirá que ponga las urnas.