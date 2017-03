Rajoy rechaza valorar las primarias del PSOE: "Voy a ser muy respetuoso, no voy a decir nada"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha mostrado "muy respetuoso" con primarias que tiene en marcha el PSOE para elegir secretario general y ha afirmado que no va a entrar a valorar el proceso.

"Sobre este asunto no voy a entrar, y voy a ser muy respetuoso", ha indicado Rajoy en rueda de prensa en Roma tras participar en los actos oficiales celebrados en la capital italiana con motivo del 60 aniversario de la firma del Tratado de Roma.

Preguntado sobre la presentación de la candidatura de la presidenta andaluza Susana Díaz a la Secretaría General del PSOE este domingo, Rajoy ha rechazado pronunciarse. "Voy a ser muy respetuoso, como he sido siempre y como he demandando respeto para mi partido cuando pudo estar en una situación similar. No voy a decir nada", concluyó.