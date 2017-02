Rajoy declina valorar la libertad provisional de Urdangarin y pide respetar las decisiones judiciales

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha evitado este viernes comentar la decisión judicial de dejar en libertad provisional al ex duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y se ha limitado a expresar su respeto por las decisiones judiciales, y a pedir que todo el mundo lo haga.

"Yo respetaré siempre las decisiones de los tribunales, hay otros que no lo hacen, pero yo no voy a empezar a discutir sobre si unas decisiones me gustan o no", ha dicho en una rueda de prensa conjunta con el presidente de Argentina, Mauricio Macri.

Rajoy ha defendido que las decisiones judiciales "hay que respetarlas siempre" porque "forma parte de las reglas del juego democráticas y las normas de convivencia" que los españoles se han dado a sí mismos.

El jefe del Ejecutivo se ha expresado así después de que la Audiencia de Palma haya acordado mantener la libertad provisional, sin fianza, del ex duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y le haya impuesto sólo la obligación de comparecer el día 1 de cada mes ante la autoridad judicial de su actual país de residencia (Suiza).

El ex duque de Palma podrá seguir residiendo en Suiza, mientras que su ex socio, Diego Torres, no podrá salir del territorio nacional, según las medidas acordadas este jueves por la Sección Primera Audiencia Provincial de Baleares.