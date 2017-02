Rajoy: "Todavía puedo dar mucho más"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha pedido el apoyo de los compromisarios del PP para ser elegido de nuevo como líder del partido y ha asegurado ante ese reto que aún tiene mucho que dar. "Sé lo que supone ser presidente del PP. Lo he sido y lo soy. Ha sido y es un enorme honor. He dado todo lo que he podido. Hoy quiero deciros que estoy en condiciones de decir que todavía puedo dar mucho mas y estoy absolutamente convencido de ello", ha señalado entre los aplausos del auditorio.