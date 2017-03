Rajoy dice que no reformar la estiba es "romper las reglas de juego" y eso afecta al "prestigio y crédito de España"

"Lo que no se puede hacer es, por dejar en mala posición al Gobierno, perjudicar al conjunto de los intereses de los españoles", afirma

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha lamentado que el Congreso de los Diputados rechazara esta semana el decreto ley propuesto por el Gobierno referente a la estiba y ha incidido en que no llevar adelante la reforma es "romper las reglas de juego", lo que afecta al "prestigio y crédito de España".

Rajoy ha realizado estas manifestaciones en Vitoria, donde ha asistido al XV Congreso del PP del País Vasco y, entre otras cuestiones, se ha referido al conflicto de la estiba y a la negativa del Congreso a aprobar al decreto ley cuya convalidación era necesaria para liberalizar este sector y cumplir con la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia.

En este sentido, Rajoy ha asegurado que hay cuestiones que "no se puede permitir España" y ha advertido de que, "sin querer entrar en el fondo del asunto", el Parlamento "de uno de los grandes países de la UE, como es España, no puede decir que no está dispuesto a cumplir las resoluciones de los Tribunales Europeos".

"No lo puede decir porque eso es romper las reglas de juego, las europeas y las del sentido común", ha afirmado, al tiempo que ha incidido en que ello afecta al "prestigio y crédito" de España como país por ser "incapaz de cumplir las resoluciones de los tribunales de justicia.

De este modo, ha incidido en que el Ejecutivo mantiene "la mano tendida" ya que se trata de un asunto que se tiene que "aprobar porque es una obligación de España como país".

"Son las reglas de juego de Europa, donde hemos entrado voluntariamente y entrar significa aceptar las reglas de juego. Si todo el mundo hace como hizo el Parlamento nacional, cómo puede funcionar esto", ha cuestionado.

Por último, ha abogado por realizar un esfuerzo "por construir y actuar con responsabilidad" y si se quiere criticar al Gobierno "que se haga, pero elijan bien los temas y actúen en consecuencia con nuestros compromisos". "Lo que no se puede hacer nunca es por dejar en mala posición al Gobierno perjudicar al conjunto de los intereses de los españoles", ha concluido.